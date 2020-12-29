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За пять лет число многодетных семей в Беларуси увеличилось на 40%
Источник материала: ОНТ
В Беларуси растёт количество многодетных семей. За пять лет их стало больше на 40%. В том числе, благодаря программе семейного капитала.
В этом году она заработала в обновленном формате. Разрешено досрочное использование сбережений. Этим предложением воспользовались почти 27 тысяч семей. Около 90% использовали средства на жилье. Сейчас Министерство труда и соцзащиты получает предложения по дальнейшему расширению возможностей досрочного использования семейного капитала. В Беларуси 112 тысяч многодетных. Больше всего таких семей – в Брестской области.
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В Беларуси растёт количество многодетных семей. За пять лет их стало больше на 40%. В том числе, благодаря программе семейного капитала. В этом году она заработала в...
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