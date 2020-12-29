За пять лет число многодетных семей в Беларуси увеличилось на 40%

Источник материала: ОНТ

В Беларуси растёт количество многодетных семей. За пять лет их стало больше на 40%. В том числе, благодаря программе семейного капитала.

В этом году она заработала в обновленном формате. Разрешено досрочное использование сбережений. Этим предложением воспользовались почти 27 тысяч семей. Около 90% использовали средства на жилье. Сейчас Министерство труда и соцзащиты получает предложения по дальнейшему расширению возможностей досрочного использования семейного капитала. В Беларуси 112 тысяч многодетных. Больше всего таких семей – в Брестской области.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram