Минздрав Беларуси объявил о начале вакцинации «Спутник V» от COVID-19

Источник материала: ОНТ

Минздрав Беларуси, Минздрав России и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют о начале вакцинации белорусов российской вакциной против COVID-19 «Спутник V», сообщается в Telegram-канале Минздрава Беларуси.

Первая партия вакцины сегодня прибыла в Беларусь.

Пиневич подчеркнул, что в Беларуси есть система хранения вакцины, где соблюдается холодовая цепь. Закуплено также специальное медицинское морозильное оборудование, с помощью которого вакцина транспортируется. Министр поблагодарил российскую сторону за активное взаимодействие и стратегическое сотрудничество в решении вопроса.

Фото: AFP

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