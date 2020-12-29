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Минздрав Беларуси объявил о начале вакцинации «Спутник V» от COVID-19
Источник материала: ОНТ
Минздрав Беларуси, Минздрав России и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют о начале вакцинации белорусов российской вакциной против COVID-19 «Спутник V»,
Первая партия вакцины сегодня прибыла в Беларусь.
Пиневич подчеркнул, что в Беларуси есть система хранения вакцины, где соблюдается холодовая цепь. Закуплено также специальное медицинское морозильное оборудование, с помощью которого вакцина транспортируется. Министр поблагодарил российскую сторону за активное взаимодействие и стратегическое сотрудничество в решении вопроса.
Фото: AFP
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Минздрав Беларуси, Минздрав России и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют о начале вакцинации белорусов российской вакциной против COVID-19 «Спутник...
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