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Мандарины – польза и вред: сколько есть, чтобы не полнеть
Источник материала: ОНТ
Диетолог-эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала
В 100 г мандарина содержится 45% от суточной потребности витамина С, который заставляет работать и бороться с инфекциями иммунные клетки. Также аскорбиновая кислота укрепляет сосуды и помогает усваиваться железу.
Около 15% дневной нормы витамина А, который укрепляет зрение, содержится в мандаринах. Кроме того, в цитрус входит и витамин Е, который замедляет старение и помогает усваиваться витаминам А и С.
В составе фрукта есть калий и кальций, ускоряющие метаболизм, поэтому цитрус советуют употреблять тем, кто худеет. У мандарина невысокая калорийность — около 40 килокалорий на 100 г, и на 85% фрукт состоит из воды, а жиров в нем практически нет.
Диетолог рекомендует за один раз съедать не более 2-3 шт., тогда польза от мандаринов будет максимальной. А если злоупотреблять фруктом, то может появиться метеоризм или вздутие живота из-за большого количества клетчатки. Когда это происходит часто, то лишние килограммы медленно, но верно набираются.
Чтобы не спровоцировать аппетит при избыточном весе, не следует есть мандарины на голодный желудок.
Необходимо учитывать и тот факт, что фрукт – сильный аллерген, и может спровоцировать дерматит даже у абсолютно здоровых людей. Поэтому мандарины не рекомендуют употреблять беременным и детям до 3 лет.
Фото: bober.ru
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Диетолог-эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала РИА «Новости» о пользе и вреде мандарина, а также при каких условиях этот фрукт может спровоцировать лишний...
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