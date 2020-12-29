Мандарины – польза и вред: сколько есть, чтобы не полнеть

Источник материала: ОНТ

Диетолог-эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала РИА «Новости» о пользе и вреде мандарина, а также при каких условиях этот фрукт может спровоцировать лишний вес.

В 100 г мандарина содержится 45% от суточной потребности витамина С, который заставляет работать и бороться с инфекциями иммунные клетки. Также аскорбиновая кислота укрепляет сосуды и помогает усваиваться железу.

Около 15% дневной нормы витамина А, который укрепляет зрение, содержится в мандаринах. Кроме того, в цитрус входит и витамин Е, который замедляет старение и помогает усваиваться витаминам А и С.

В составе фрукта есть калий и кальций, ускоряющие метаболизм, поэтому цитрус советуют употреблять тем, кто худеет. У мандарина невысокая калорийность — около 40 килокалорий на 100 г, и на 85% фрукт состоит из воды, а жиров в нем практически нет.

Диетолог рекомендует за один раз съедать не более 2-3 шт., тогда польза от мандаринов будет максимальной. А если злоупотреблять фруктом, то может появиться метеоризм или вздутие живота из-за большого количества клетчатки. Когда это происходит часто, то лишние килограммы медленно, но верно набираются.

Чтобы не спровоцировать аппетит при избыточном весе, не следует есть мандарины на голодный желудок.

Необходимо учитывать и тот факт, что фрукт – сильный аллерген, и может спровоцировать дерматит даже у абсолютно здоровых людей. Поэтому мандарины не рекомендуют употреблять беременным и детям до 3 лет.

Фото: bober.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram