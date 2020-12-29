Общественные площадки продолжают работу в Могилёве

Источник материала: ОНТ

Накануне одна из площадок работала в 7-й могилёвской школе. Ветераны, молодежь, представители социальной сферы, общественных организаций на протяжении нескольких часов обсуждали то, что их волнует, с заместителем председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольгой Петрашовой.

Вопросы экономического развития поднял директор могилёвского предприятия «Красный металлист». По мнению Юрия Сербина, сейчас главный акцент нужно сделать на защиту национальной экономики. А улучшить работу поможет более существенная и гибкая поддержка производств, готовых заниматься инновационными разработками.

Общение в Могилёве построили по принципу открытого диалога. В таком формате, за круглым столом можно не только обсудить вопросы, которые волнуют, но и вместе проработать концепцию развития.

Обсуждали молодёжную политику, сферу профессионального образования. Подчеркнули, как важно сохранить существующую модель социально-экономического развития нашей страны.

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