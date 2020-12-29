Производственный корпус горел в Лиозно: эвакуированы 9 работников

Источник материала: ОНТ

Производственный корпус горел в Лиозно, сообщается на сайте Витебского областного управления МЧС.

28 декабря утром поступило сообщение о пожаре по ул. Добромыслянской. 9 работников были эвакуированы сотрудниками МЧС из помещений производственного корпуса.

В МЧС рассказали, что из-за возгорания была повреждена коптильная печь, уничтожена продукция, закопчены стены и потолок в помещении коптильного цеха.

Причину пожара устанавливают.

Фото: БЕЛТА

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