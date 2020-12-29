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Производственный корпус горел в Лиозно: эвакуированы 9 работников
Источник материала: ОНТ
Производственный корпус горел в Лиозно,
28 декабря утром поступило сообщение о пожаре по ул. Добромыслянской. 9 работников были эвакуированы сотрудниками МЧС из помещений производственного корпуса.
В МЧС рассказали, что из-за возгорания была повреждена коптильная печь, уничтожена продукция, закопчены стены и потолок в помещении коптильного цеха.
Причину пожара устанавливают.
Фото: БЕЛТА
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Производственный корпус горел в Лиозно, сообщается на сайте Витебского областного управления МЧС. 28 декабря утром поступило сообщение о пожаре по ул....
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