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Производственный корпус горел в Лиозно: эвакуированы 9 работников

29.12.2020 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Производственный корпус горел в Лиозно: эвакуированы 9 работников

Производственный корпус горел в Лиозно, сообщается на сайте Витебского областного управления МЧС.

28 декабря утром поступило сообщение о пожаре по ул. Добромыслянской. 9 работников были эвакуированы сотрудниками МЧС из помещений производственного корпуса.

В МЧС рассказали, что из-за возгорания была повреждена коптильная печь, уничтожена продукция, закопчены стены и потолок в помещении коптильного цеха.

Причину пожара устанавливают.

Фото: БЕЛТА

 

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Производственный корпус горел в Лиозно, сообщается на сайте Витебского областного управления МЧС. 28 декабря утром поступило сообщение о пожаре по ул....
 
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