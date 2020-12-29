Милиция в Минске задержала двух женщин, якобы рассыпавших саморезы на дорогу. Задержанные вину не признают

По информации правоохранителей, это произошло в воскресенье, 27 декабря. Около 13.00 часов проходя рядом с воротами охраняемого административного здания, две минчанки якобы рассыпали на дорогу саморезы для того, чтобы служебный транспорт, выезжая повредил колеса.





- Женщин задержали с поличным после совершения преступления. Задержанные свою вину не признали и в содеянном не сознались, - прокомментировал Дмитрий Шолох, начальника отдела УУР КМ ГУВД Мингорисполкома.





Правоохранители опубликовали видео с камер наблюдения и видео допроса задержанных минчанок. Одна из женщин сказала, что просто шла в магазин.





В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за хулиганство (ст.339 УК РБ). Ранее женщины к уголовной ответственности не привлекались.



