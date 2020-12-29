|
Более 35 % столичных пенсионеров продолжают трудиться
Источник материала: Партизан
По данным на 1 декабря 2020 года, в столице насчитывается 167,3 тыс. работающих пенсионеров, что составляет 35,2 % от общей численности получателей пенсий.
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»
Трудиться после достижения пенсионного возраста продолжают 50,8 тыс. мужчин и 116,5 тыс. женщин. Наибольшую активность они проявляют в возрасте до 70 лет. Но немало и тех, кто продолжает трудовую деятельность и позже. Так, в возрасте 70–79 лет работают 20 тыс. минчан, 80–89 лет — 914, 90–99 лет — 15.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным на 1 декабря 2020 года, в столице насчитывается 167,3 тыс. работающих пенсионеров, что составляет 35,2 % от общей численности получателей пенсий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)