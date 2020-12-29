Более 35 % столичных пенсионеров продолжают трудиться

сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.





Трудиться после достижения пенсионного возраста продолжают 50,8 тыс. мужчин и 116,5 тыс. женщин. Наибольшую активность они проявляют в возрасте до 70 лет. Но немало и тех, кто продолжает трудовую деятельность и позже. Так, в возрасте 70–79 лет работают 20 тыс. минчан, 80–89 лет — 914, 90–99 лет — 15.



