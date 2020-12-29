ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 35 % столичных пенсионеров продолжают трудиться

29.12.2020 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По данным на 1 декабря 2020 года, в столице насчитывается 167,3 тыс. работающих пенсионеров, что составляет 35,2 % от общей численности получателей пенсий.

 Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Трудиться после достижения пенсионного возраста продолжают 50,8 тыс. мужчин и 116,5 тыс. женщин. Наибольшую активность они проявляют в возрасте до 70 лет. Но немало и тех, кто продолжает трудовую деятельность и позже. Так, в возрасте 70–79 лет работают 20 тыс. минчан, 80–89 лет — 914, 90–99 лет — 15.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным на 1 декабря 2020 года, в столице насчитывается 167,3 тыс. работающих пенсионеров, что составляет 35,2 % от общей численности получателей пенсий.
 
Новости дня
Новости разные
 
На площади Богушевича не работает светофор. ГАИ регулирует движение, но возможны заторы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика