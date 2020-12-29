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США потратят $290 млн на «противодействие влиянию России»

29.12.2020 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пакет законопроектов о финансировании работы правительства утвердил президент Дональд Трамп

Соединенные Штаты направят в текущем финансовом году $290 млн на «противодействие влиянию России», пишет golosameriki.com

Об этом говорится в пакете законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году, который утвердил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

Раздел по ассигнованиям Госдепартамента предусматривает направление «$290 млн на противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире».

При этом на «противодействие влиянию Китая» выделяется $300 млн.
 
 
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Пакет законопроектов о финансировании работы правительства утвердил президент Дональд Трамп
 
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