Глава партии БНФ Рыгор Костусев 28 декабря посетил Совет Республики, где проходила «диалоговая площадка» по обсуждению реформы Конституции. В ней приняли участие студенты юридического факультета БГУ, бывший председатель Конституционного суда Григорий Василевич, экс-кандидат в президенты Сергей Черечень и представители власти.





По словам главы БНФ, ему пришлось успокаивать студентов, которые заявили чиновникам и депутатам, что «власти пытаются затянуть время, подменяя необходимость реального диалога «Всебелорусским народным собранием» и попыткой «повесить» на назначенных делегатов несвойственные функции».





Рыгор Костусев заявил в Совете Республики, что такие действия властей — «это попытка отвлечь внимание на вторичные вещи».





Радио «Свабода» . «Есть неоспоримый факт: действующая Конституция не работает. Где гарантия, что заработает новая? И начинать надо с «головы», которая тянет белорусов в бездну», — передает слова политика





По словам Рыгора Костусева, его слова о скатывании в тотальный беспредел поддержал экс-председатель Конституционного суда Григорий Василевич, еще с 1990-х известный своей поддержкой Александра Лукашенко. На этот раз он заявил, что статьи Конституции должны иметь верховенство над другими законодательными документами.





После заседания глава БНФ передал представителям властей план своей партии по выходу из политического кризиса.





Что в плане БНФ? 10 шагов





Ниже мы приводим 10 требований партии БНФ, которые могли бы решить, по мнению составителей, политческий кризис в Беларуси.





1. Освобождение всех, кого белорусские правозащитники признали политзаключенными.





2. Прекращение политически мотивированных уголовных дел, в том числе против членов Координационного совета, чья деятельность находится под защитой конституционного права граждан на свободу объединений.





3. Прекращение массовых и немотивированных задержаний и судов против участников мирных массовых акций.





4. Формулирование правоохранительными органами и политическим руководством Беларуси гарантий безопасности для тех, кто был вытолкнут из страны либо вынужден скрываться за границей вследствие опасений за свою жизнь.





5. Прекращение преследования и незаконных ограничений деятельности журналистов и СМИ (включая восстановление аккредитации сотрудников иностранных СМИ и отказ от блокировки веб-сайтов), прекращение дискредитации протестующих и белорусской символики в государст нных СМИ.





6. Восстановление на работе в государственных органах, предприятиях и организациях всех, кого уволили в связи с их политическими убеждениями или за участие в мирных акциях протеста.





7. Создание парламентско-общественной комиссии с участием правозащитных организаций, которая изучит обстоятельства насилия во время событий лета и осень 2020 года и передаст собранные материалы в следственные органы, чтобы привлечь к ответственности виновных в пытках и убийствах.





8. Обеспечение доступа экспертов ООН к мониторингу условий содержания в местах лишения свободы и сотрудничество государственных органов с назначенными структурами Совета по правам человека ООН и ОБСЕ для объективного изучения и документирования нынешних событий.





9. Проведение с участием Палаты представителей и других государственных органов и политических партий совещания, на котором будет выработан формат, график проведения, повестка дня общенационального диалога, круг участников и возможных посредников.





10. Реформа избирательного законодательства с учетом предложений миссий наблюдения ОБСЕ на выборах 2015-2019 годов и предложений национальных наблюдателей кампании «Право выбора» с последующим проведением выборов всех уровней с новым составом избирательных комиссий.







