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Диалог для всех: Беларусь готовится к Всенародному собранию
29.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Названа дата Всебелорусского народного собрания. Форум пройдет с 11 по 12 февраля, сообщили сегодня на совещании во Дворце независимости, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Ремонт еще не завершен, но Елена Потапенко решила: Новый год семья отпразднует в своей квартире. Ее женщина построила с господдержкой в городе-спутнике Минска. Цена «квадрата» в Смолевичах вдвое ниже, чем в столице.
Сделать малые города привлекательными для жизни – такая задача прозвучала на предыдущем Всебелорусском народном собрании. Только в Смолевичах в этом году построили более ста тысяч квадратных метров жилья. И сейчас возводят новостройки, создают инфраструктуру. Это обязательное условие.
Итоги этой и других знаковых программ – от промышленности до культуры – подведут на очередном Всебелорусском народном собрании в феврале. Кроме того, рассмотрят проект социально-экономического развития страны до 2025 года. Развивать экономику предстоит в непростых условиях.
Лукашенко назвал предстоящий съезд историческим событием. Сейчас главное объединить белорусов ради блага страны, принять важные решения.
Свою позицию на форуме также выскажут члены правительства, сенаторы, парламентарии, руководители госпредприятий.
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Сделать малые города привлекательными для жизни – такая задача прозвучала на предыдущем Всебелорусском народном собрании.
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