Диалог для всех: Беларусь готовится к Всенародному собранию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Названа дата Всебелорусского народного собрания. Форум пройдет с 11 по 12 февраля, сообщили сегодня на совещании во Дворце независимости, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Ремонт еще не завершен, но Елена Потапенко решила: Новый год семья отпразднует в своей квартире. Ее женщина построила с господдержкой в городе-спутнике Минска. Цена «квадрата» в Смолевичах вдвое ниже, чем в столице.

«Зона отдыха хорошая здесь. Озеро, природа. Ну, и шум города, конечно, уже сильно превышает у нас», – рассказала Елена Потапенко.

Сделать малые города привлекательными для жизни – такая задача прозвучала на предыдущем Всебелорусском народном собрании. Только в Смолевичах в этом году построили более ста тысяч квадратных метров жилья. И сейчас возводят новостройки, создают инфраструктуру. Это обязательное условие.

«Завершается строительство школы на 720 учащихся. Помимо этого, строятся сети. Собираемся сделать реконструкцию очистных сооружений. Строятся дороги в бетонном исполнении», – отметил заместитель директора предприятия-застройщика Николай Олехнович.

Итоги этой и других знаковых программ – от промышленности до культуры – подведут на очередном Всебелорусском народном собрании в феврале. Кроме того, рассмотрят проект социально-экономического развития страны до 2025 года. Развивать экономику предстоит в непростых условиях.

«Такого внешнего давления Беларусь не испытывала никогда. Но мы прошли острую фазу и будем двигаться вперед. Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет только нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Лукашенко назвал предстоящий съезд историческим событием. Сейчас главное объединить белорусов ради блага страны, принять важные решения.

«Все новшества, которые мы будем предлагать, должны служить одной цели – нашим людям, благополучию людей. Никаких решений в угоду зарубежным «советчикам» и их здешним приверженцам быть не должно. Наше видение и предложения частникам Собрания должны быть максимально конкретными, отражающими реальные проблемы и чаяния людей. Не надо оторванных от жизни теорий», – сказал Лукашенко.

Подготовка к собранию длится уже несколько месяцев. По стране проходят диалоговые площадки. Люди высказывают свои идеи по развитию Беларуси. Особенно активно предлагают поправки в Конституцию. Уже обработано более десяти тысяч обращений.

Свою позицию на форуме также выскажут члены правительства, сенаторы, парламентарии, руководители госпредприятий.