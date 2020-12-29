ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси началась вакцинация населения сомнительным российским препаратом «Спутник V»

29.12.2020 10:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Беларуси началась вакцинация населения сомнительным российским препаратом «Спутник V»

4
  • 29.12.2020, 9:52
  • 1,234
В Беларуси началась вакцинация населения сомнительным российским препаратом «Спутник V»

В страну прибыла первая партия вакцины из РФ.

В Беларусь прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V». Министерство здравоохранения объявило о начале вакцинации в стране, сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

— Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке, — объявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Он добавил, что в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь, также закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.

Глава Минздрава Беларуси поблагодарил российскую сторону «за активное взаимодействие и стратегическое сотрудничество в решении этого вопроса».

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину.

— Сегодня Беларусь также стала первой страной, где начинается широкая вакцинация населения препаратом «Спутник V». Следующим этапом сотрудничества РФПИ и партнеров станет организация выпуска готовой формы вакцины в Беларуси, что существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику заболевания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 35 % столичных пенсионеров продолжают трудиться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика