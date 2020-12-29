София Ротару высказалась против свадьбы внучки с миллионером

Источник материала: Sputnik Беларусь

Певица София Ротару выступила против свадьбы своей внучки-модели с миллионером из списка Forbes: по мнению знаменитой бабушки, 19-летняя София поторопилась со своим решением.

Любимая внучка Ротару, которую родители назвали в честь знаменитой бабушки, готовится к замужеству. Избранником Софии Евдокименко стал 32-летний предприниматель и миллионер Денис Жданов. В настоящее время пара живет в США и во всю готовится к предстоящему торжеству.

Ротару подчеркнула, что совсем не одобряет решение внучки выйти замуж: по словам звезды, юная София слишком поспешила сказать "да" и должна еще раз обдумать свои планы на жизнь.

"Она совсем юная, и я считаю, что рановато. Ведь она должна окончить учебу и получить достойное образование. Все остальное - получится", - высказалась Ротару в эфире передачи "Светская жизнь".

Напомним, что София - младшая внучка Ротару. У звезды есть и старший внук - Анатолий. Долгое время наследники звезды учились в Лондоне, после чего София ушла в моделинг, а Анатолий занялся фотографией. О новом романе София рассказала недавно, до этого модель строила отношения с французским бизнесменом.

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