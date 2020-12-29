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В начале торгов евро дорожает, доллар теряет в цене

29.12.2020 10:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Не самое активное утро на Белорусской валютно-фондовой бирже. Главная валюта США потихонечку продолжает терять в цене. Евро пытается отыграть вчерашнее падение, но пока не сильно преуспевает. Рост соседского рубля также еще несравним с понедельничным.

Доллар скинул 0,1 копейки. Стоит 2,5726 рубля.

Евро прирос на 0,39 копейки. Промежуточный курс — 3,1517 рубля.

Российский рубль набрал 0,07 копейки. Промежуточная цена его сотни составляет 3,4906 белорусского.

Вчера доллар к концу торгов потерял 1,55 копейки. Стоил 2,5736. Евро накануне упорно рвался к рекорду (3,1668 за 28 августа), но не дорвался. Вчера у него был большой минус — 1,06 копейки. Курс — 3,1478. Зато у сотни российских рублей случился крупный плюс — 3,64 копейки, курс — 3,4913.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Не самое активное утро на Белорусской валютно-фондовой бирже. Главная валюта США потихонечку продолжает терять в цене. Евро пытается отыграть вчерашнее падение,...
 
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