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«Старослужащие» завернули всю комнату в казарме в упаковочную бумагу. Но зачем?
Источник материала: Onliner
В норвежской армии свои нравы. Например, перед дембелем пара «старослужащих» решила поиздеваться над молодым поколением в своей части в городе Сёррейса на севере страны. Все вещи в комнате сослуживцев перед самым Рождеством оказались завернуты в упаковочную бумагу. Полное ощущение праздника.
Какая страна, такая и дедовщина. 18 декабря у двух солдат в авиационной части в Сёррейсе заканчивался срок службы. По местным традициям перед демобилизацией возвращающиеся в мирную жизнь устраивают розыгрыш над своими более юными коллегами. Вспомнив, что те жаловались на недостаток «праздничной атмосферы» в казарме перед Рождеством, герои этой истории придумали жестокий план.
Пока молодые сослуживцы находились в увольнении, всё в их комнате (вообще всё) было завернуто в упаковочную бумагу с рождественскими мотивами. Материал был куплен на распродаже в магазине, понадобилась лента длиной в 300 метров. В общей сложности на работу ушла неделя. Если верить местным СМИ,
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В норвежской армии свои нравы. Например, перед дембелем пара «старослужащих» решила поиздеваться над молодым поколением в своей части в городе Сёррейса на севере...
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