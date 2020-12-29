«Старослужащие» завернули всю комнату в казарме в упаковочную бумагу. Но зачем?

Источник материала: Onliner

В норвежской армии свои нравы. Например, перед дембелем пара «старослужащих» решила поиздеваться над молодым поколением в своей части в городе Сёррейса на севере страны. Все вещи в комнате сослуживцев перед самым Рождеством оказались завернуты в упаковочную бумагу. Полное ощущение праздника.

Какая страна, такая и дедовщина. 18 декабря у двух солдат в авиационной части в Сёррейсе заканчивался срок службы. По местным традициям перед демобилизацией возвращающиеся в мирную жизнь устраивают розыгрыш над своими более юными коллегами. Вспомнив, что те жаловались на недостаток «праздничной атмосферы» в казарме перед Рождеством, герои этой истории придумали жестокий план.





Пока молодые сослуживцы находились в увольнении, всё в их комнате (вообще всё) было завернуто в упаковочную бумагу с рождественскими мотивами. Материал был куплен на распродаже в магазине, понадобилась лента длиной в 300 метров. В общей сложности на работу ушла неделя. Если верить местным СМИ, доволен остался даже командир части.



