LG обещает «огромный скачок вперед» с телевизорами QNED Mini LED

Источник материала: Onliner

Компания LG известна своими OLED-телевизорами, однако на январской выставке CES корейский производитель обещает «огромный скачок вперед» для любителей матриц IPS. Совсем скоро LG покажет первые в мире телевизоры с технологией QNED Mini LED. Главное в этом — указание на Mini LED.

Большинство нынешних ЖК-телевизоров для подсветки слоя с пикселями используют довольно крупные светодиоды в весьма ограниченном количестве (сотни, иногда — несколько тысяч). В дешевых моделях это приводит фактически к отсутствию черного цвета. В моделях подороже используются так называемые «локальные зоны затемнения» — светодиоды разбиваются на отдельные группы, способные отключаться по мере необходимости.

Лучшие ЖК-телевизоры имеют несколько тысяч светодиодов, объединенных в примерно сотню (есть премиум-варианты с почти 400) зон локального затемнения. Включение-отключение этих участков в зависимости от особенностей изображения помогает улучшить контрастность и обозначить глубину черного цвета. Тем не менее идеального черного, в отличие от OLED-технологии, добиться все равно не удастся на участках с активной подсветкой.

Принцип технологии Mini LED тот же, а главное отличие — в использовании очень маленьких светодиодов. В новых телевизорах LG их количество может достигать 30 тысяч, а число зон локального затемнения — 2500. Благодаря этому контрастность приближается к показателям OLED, но без рисков выгорания изображения.

Подробнее о новых моделях LG расскажет 11 января. Известно, что в портфолио компании появится десять моделей с диагональю до 86 дюймов и разрешением 4К и 8К.