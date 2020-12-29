Штаб Тихановской: Нам есть чем ответить на давление на студентов и преподавателей

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«На нашей стороне солидарные, гуманные, горизонтальные, мирные стратегии объединения и солидарных действий».





Система образования к концу 2020-го оказалась под особым давлением со стороны государства, отметили в штабе Светланы Тихановской. Это стало ответной реакцией на «активное участие студентов, учащихся и их преподавателей в борьбе за демократические перемены в нашей стране в 2020 году»:

— Именно поэтому сейчас государство пытается всеми силами вернуть контроль над этими институтами и сообществами.

В штабе Тихановской приводят многочисленные примеры такого давления: от административных арестов и уголовных дел, до увольнений преподавателей и директоров школ и введения должностей проректоров по безопасности.

— Право на свободу от насилия, в том числе идеологического, в сфере образования является конституционным правом белорусов. Отстаивая это право, мы отстаиваем человеческое достоинство и достойную жизнь, причем не только в Беларуси настоящего, но и будущего, поскольку именно образование на разных его ступенях устанавливает связи между различными поколениями и позволяет транслировать ценности от одного поколения к другому, —заявляют в Офисе по образованию штаба экс-кандидата в президенты. И объясняют, что противостоять идеологическому давлению режима можно только сообща, делая упор на следующих моментах:

- создании новые и укреплении имеющиеся механизмов отстаивания своих прав и самоуправления;

- отслеживании изменений, которые власти планируют проводить в школах и других образовательных институциях;

- объединении и солидарном противостоянии тем из них, которые ограничивают права и свободы участников образовательного процесса.

— Чем больше власти ограничивают общество, тем более бесчеловечными оказываются в его глазах. На нашей стороне солидарные, гуманные, горизонтальные, мирные стратегии объединения и солидарных действий. Насилие не может выстоять под их напором, нам нужно продолжать сопротивляться и поддерживать друг друга в этой мирной борьбе, — подчеркивается в заявлении штаба Тихановской.