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«Смотрится пародийно». В МИД уничижительно высказались об Акте о демократии в Беларуси

29.12.2020 10:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Принятый США так называемый «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси» является недружественным шагом и неприкрытым вмешательством, заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«Смотрится пародийно». В МИД уничижительно высказались об Акте о демократии в Беларуси

Комментируя БелаПАН подписание президентом США Дональдом Трампом обновленного Акта о демократии в Беларуси, он заявил, что «наше отношение как к подобным шагам, так и непосредственно к указанному так называемому Акту было довольно четко и неоднократно обозначено. В том числе в соответствующих предметных заявлениях депутатского корпуса».

По мнению официального Минска, «большего внимания этот, мягко говоря, со всех точек зрения странный и бесполезный документ вряд ли стоит. И укреплению суверенитета Беларуси он точно не поможет».

«При этом следует понимать, что именно так выглядит однозначно недружественный шаг и неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства», — продолжил представитель МИД.

«Ну и, конечно, совершенно пародийно смотрится навязывание американскими законодателями каких-то демократических шаблонов другим странам, когда в самих США положение дел с демократией весьма и весьма далеко от идеала», — дополнил Глаз.

Вместе с тем, по его словам, Беларусь «по-прежнему настроена на нормализацию отношений с США, притом, как с уходящей, так и с будущей администрацией, но сугубо через равноправный и взаимоуважительный диалог».

Как сообщалось, накануне действующий президент США Дональд Трамп подписал законопроект о бюджете на 2021 финансовый год, который, в числе прочего, включает обновленный Акт о демократии в Беларуси.

Данный документ расширяет полномочия президента США по введению санкций в отношении Беларуси, в том числе в связи «со спорными президентскими выборами и последующими репрессиями со стороны правительства».

В числе прочего акт призывает к проведению новых президентских выборов; признает Координационный совет, созданный по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, в качестве легитимного института для участия в диалоге о мирной передаче власти; призывает к освобождению всех политических заключенных; предусматривает оказание помощи в продвижении демократии и поддержку белорусского гражданского общества; заявляет о политике США по «непризнанию включения Беларуси в «Союзное государство» с Россией».

Кроме того, в течение 120 дней после вступления документа в силу госсекретарь США по согласованию с главой национальной разведки должен направить в соответствующие комитеты Конгресса доклад «об угрозах, которые Россия представляет для суверенитета и независимости Беларуси».

В течение 90 дней после вступления документа в силу глава Министерства финансов в сотрудничестве с госсекретарем и главой национальной разведки должен представить доклад об имуществе Александра Лукашенко. В него должны быть включены сведения о предполагаемых активах и источниках дохода Лукашенко и его ближайших родственников, включая банковские счета, инвестиционные активы и другие бизнес-интересы.

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Теги: Минск
 
 
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Принятый США так называемый «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси» является недружественным шагом и неприкрытым вмешательством, заявил...
 
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