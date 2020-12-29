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ГАИ выступила с предупреждением

29.12.2020 10:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники Госавтоинспекции выступили с предупреждением.

ГАИ выступила с предупреждением

В связи с неблагоприятными погодными явлениями, «необходимы повышенное внимание и особая осторожность как водителям, так и пешеходам».

ГАИ отмечает, что наличие зимней резины «не делает водителей уязвимыми», поэтому необходимо помнить, что в указанных погодных условиях дистанцию до впереди идущей автомашины надо держать значительно большую, чем летом.

«Непременно обращайте внимание на дорожное покрытие. Так, на мостах и эстакадах шанс попасть на заледенелый участок гораздо выше, т.к. эти участки со всех сторон обдувает ветер», — заявили в ГАИ.

Кроме этого автоинспекторы советуют не совершать резких маневров, не обгонять без необходимости, все действия совершать максимально плавно, правильно выбирать скоростной режим.                   

Пешеходам не стоит забывать о том, что удобная и нескользкая обувь убережет от травм и ушибов.

«На остановках, во время ожидания общественного транспорта, не подходите к краю проезжей части и конечно же, не рискуйте перебегать скользкую дорогу в неустановленном месте», — посоветовали в ГАИ.

Напомним, на сегодня в Беларуси объявлено штормовое предупреждение.

 
 
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Сотрудники Госавтоинспекции выступили с предупреждением.
 
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