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Россия достроила участка "Северного потока - 2" в территориальных водах ФРГ

29.12.2020 10:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Укладка труб газопровода "Северный поток-2" завершена на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне ФРГ, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG в понедельник, 28 декабря.

Работы по укладке труб были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае 2020-го, но датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.

Работы возобновились в декабре после почти годового перерыва. В середине января оператор планирует приступить к работам в водах Дании.

 
 
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Укладка труб газопровода "Северный поток-2" завершена на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне ФРГ, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG в...
 
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