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Евро возобновил рост на открытии торгов на БВФБ
Источник материала: АФН
На открытии торгов на БВФБ 29 декабря 2020 года белорусский рубль незначительно укрепился к доллару.
Так, доллар подешевел на 0,05 копейки до 2,5731 рубля. Объём торгов на данный момент $1.5млн.
Евро подорожал на 0,47 копейки до 3,1525 рубля, при объеме торгов в 2.2млн. евро.
Российский рубль подорожал на 0.34 копейки до 3,4947 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 20 млн. российских рублей.
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На открытии торгов на БВФБ 29 декабря 2020 года белорусский рубль незначительно укрепился к доллару.
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