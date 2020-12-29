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Евро возобновил рост на открытии торгов на БВФБ

29.12.2020 10:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На открытии торгов на БВФБ 29 декабря 2020 года белорусский рубль незначительно укрепился к доллару.

Так, доллар подешевел на 0,05 копейки до 2,5731 рубля. Объём торгов на данный момент $1.5млн.

Евро подорожал на 0,47 копейки до 3,1525 рубля, при объеме торгов в 2.2млн. евро.

Российский рубль подорожал на 0.34 копейки до 3,4947 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 20 млн. российских рублей.

 
 
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На открытии торгов на БВФБ 29 декабря 2020 года белорусский рубль незначительно укрепился к доллару.
 
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