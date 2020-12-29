Байден обвинил Пентагон в препятствии передаче власти









Он заявил, что новая власть не получает необходимую информацию, что наносит ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов.





Байден также назвал это проявлением безответственности действующей власти.





"Мы столкнулись с препятствиями, которые создает политическое руководство министерства обороны и управления (Белого дома - ред.) по вопросам менеджмента и бюджета. Сейчас мы просто не получаем всей необходимой информации по ключевым вопросам национальной безопасности от администрации, которая уходит", - сказал он.





Байден обвинил президента Дональда Трампа в том, что он нанес "огромный ущерб ведомствам, критически важным для обеспечения безопасности".





Многие из них "были опустошены" в кадровом отношении, лишены возможностей работать, пострадал их "моральный дух".







