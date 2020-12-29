Склады трещат

Они достигли 69,1% от среднемесячного уровня производства. В сравнении с аналогичной датой 2019 года уровень запасов вырос на 0,8 п.п.





Самые большие запасы скопились на складах промышленных предприятий Минска и Минской области. В столице они составляют 1,2 млрд рублей, что на 0,7% больше среднемесячного выпуска, в области — 1,4 млрд рублей, что на 3,6% больше среднемесячного объема производства. При этом в сравнении с 1 ноября уровень запасов в Минске снизился, а в области — вырос.





Лидером по уровню запасов среди отраслей промышленности остается легпром. На складах лежит продукции на 740,9 млн рублей, что в четыре раза больше среднемесячного производства.





Вдвое превышают объемы производства запасы в производстве электронной, вычислительной и оптической аппаратуры. Всего накоплено продукции на 220,2 млн рублей.





Запасы в машиностроении составляют 1 млрд рублей, что на 87,6% больше среднемесячного выпуска. Уровень запасов в сравнении с 1 ноября сократился на 2,1 п.п.





В транспортном машиностроении накоплено запасов на 388,6 млн рублей, или на 2,6% больше среднемесячного объема производства.