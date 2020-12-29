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В Сибири зафиксировали рекордные за последние 100 лет морозы

29.12.2020 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рекордные за последние 50-100 лет показатели минусовой температуры зафиксированы в выходные на территории Западной Сибири, где столбик термометра опускался до 49 градусов, сообщает ТАСС.




Из-за похолодания в Сибири произошел рост обморожений, а также задержка авиарейсов, аварийные ситуации на дорогах и отмены автобусных рейсов.

«В Новосибирске наши метеостанции отметили 37-41 градус мороза, предыдущие рекорды были побиты на 2-5 градусов. Рекорды были также перекрыты на метеостанциях областных центров Кемерова и Барнаула, там температуры превышали минус 40 градусов. В Томской области самые низкие температуры были зафиксированы в селе Тегульдет — минус 49 градусов. Это рекорды за 50-100 лет», - рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин, добавив, что, например, в Барнауле был побит рекорд 1920 года.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в ряде регионов Сибири действует режим повышенный готовности, экстренные службы, в том числе медики, работают в усиленном режиме. Так, в Новосибирской области за выходные с обморожением в медучреждения обратились 33 человека.

В Кемеровской области, где морозы достигали 47 градусов, за выходные было зафиксировано больше 40 случаев обморожения, трое из которых произошли с детьми.

Похолодание также привело и к проблемам с авиасообщением.
 
 
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Рекордные за последние 50-100 лет показатели минусовой температуры зафиксированы в выходные на территории Западной Сибири, где столбик термометра опускался до 49...
 
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