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Студенты юрфака БГУ представили предложения по изменению Конституции
29.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Избрание президента сроком на пять лет и не более двух раз подряд. Свои предложения по внесению правок в белорусскую Конституцию в Совет Республики сегодня представили студенты юрфака БГУ, сообщает телеканал «МИР 24».
На протяжении трех месяцев команда будущих юристов анализировала и собрала несколько десятки предложений во все статьи главного свода законов страны. Среди них – развитие многопартийной системы в Беларуси, передача части обязанностей президента парламенту.
Диалоговые площадки работают не только в столице, но во всех областях Беларуси. На них звучат различные предложения по внесению правок в Конституцию. Главная задача – услышать каждого и выработать единые подходы.
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На протяжении трех месяцев команда будущих юристов анализировала и собирала инициативы по изменению Основного закона.
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