Студенты юрфака БГУ представили предложения по изменению Конституции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Избрание президента сроком на пять лет и не более двух раз подряд. Свои предложения по внесению правок в белорусскую Конституцию в Совет Республики сегодня представили студенты юрфака БГУ, сообщает телеканал «МИР 24».

На протяжении трех месяцев команда будущих юристов анализировала и собрала несколько десятки предложений во все статьи главного свода законов страны. Среди них – развитие многопартийной системы в Беларуси, передача части обязанностей президента парламенту.

«Мы провели около 30 круглых столов с экспертами в области юриспруденции и в области политики. Мы с ребятами не ставили цель переписать новую Конституцию. Мы считаем, что мы должны были проанализировать то, что есть сейчас, и изменить некоторые положения, чтобы они подходили под сегодняшние реалии», – рассказала студентка юридического факультета Белорусского государственного университета Ирина Павленко.

Диалоговые площадки работают не только в столице, но во всех областях Беларуси. На них звучат различные предложения по внесению правок в Конституцию. Главная задача – услышать каждого и выработать единые подходы.