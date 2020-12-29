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LG анонсировала новые телевизоры QNED. Что за они и в чем отличия от OLED

29.12.2020 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

LG анонсировала новую линейку телевизоров под названием QNED, которые выйдут в продажу в 2021 году. Об этом сообщает The Verge.


Телевизоры серии QNED построены на базе IPS-матриц с системой подсветки Mini LED. Они будут включать версии с экранами разрешения как 4K, так и 8K. По словам самого производителя, Mini LED «позволяет сделать гигантский скачок вперед в качестве изображения ЖК-телевизоров». Аббревиатура QNED, судя по всему, расшифровывается так: Q обозначает наличие квантовых точек, N — принадлежность к серии NanoCell. Подробнее про QNED расскажут на выставке CES 2021.

Если упростить: телевизоры QNED — это все еще обычные ТВ c IPS-экранами, но более крутой системой подсветки пикселей. Последняя включает массив микроскопических светодиодов (порядка 30 тысяч), который позволяет задействовать средства локального затемнения за счет разделения на зоны с независимой регулировкой. Таких зон может быть 2,5 тысячи.

Все это, по крайней мере в теории, дает лучшие показатели контрастности, динамичный HDR и более точную цветопередачу. Но опять же по сравнению с другими IPS-телевизорами. OLED-матрицы позиционируются как более технически продвинутые — ведь в них подсветки нет в принципе.

И не стоит путать Mini LED с MicroLED — массово в ТВ последняя технология еще не применяется. В общем: Mini LED — это улучшение подсветки для привычных IPS-матриц. Благодаря этой подсветке картинка должна стать более «цветастой», но ожидать уровня OLED-панелей не стоит.

MicroLED — технология, которая призвана заменить OLED. Она полностью исключает подсветку (как и в OLED) — пиксели при ней светятся самостоятельно. Но главного потенциального минуса OLED в панелях типа MicroLED нет — они не выгорают при продолжительном использовании.

Массовых моделей телевизоров на MicroLED пока не выпускают из-за того, что производить подобные панели — дорого. Для конечного потребителя такие ТВ пока могут стать неподъемными по затратам.

Ниже — цены популярных у нас телевизоров:

 
 
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