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«Однажды у меня не открылся глаз». Тренировка от Станюты и фотографов Канаплев+Лейдик

29.12.2020 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы не расстаетесь со своей половинкой и дома, и на работе, то, возможно, парные тренировки вам тоже придутся по вкусу.

В новом выпуске проекта «Подход Станюты», созданном вместе с Xiaomi, известная гимнастка Мелитина Станюта покажет четыре упражнения для того, чтобы прийти в тонус к Новому году, а повторить их попробует семейная пара известных фотографов Канаплев+Лейдик.

Партнер проекта:



Xiaomi создает инновации, которые каждый день улучшают качество жизни. Xiaomi — лидер продаж в количественном выражении в категориях смартфоны и фитнес-браслеты в РБ за первое полугодие 2020 г. На основе данных «Профешнл Дэйта энд Консалтинг» BRC Group.

Благодарим тренажерный зал GYM24 за помощь в организации съемок.

 
 
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В очередном выпуске проекта «Подход Станюты», созданном вместе с Xiaomi, известная гимнастка Мелитина Станюта продемонстрирует четыре упражнения для всего тела и...
 
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