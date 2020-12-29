«Однажды у меня не открылся глаз». Тренировка от Станюты и фотографов Канаплев+Лейдик

Источник материала: Tut.by

Если вы не расстаетесь со своей половинкой и дома, и на работе, то, возможно, парные тренировки вам тоже придутся по вкусу.

В новом выпуске проекта «Подход Станюты» , созданном вместе с Xiaomi , известная гимнастка Мелитина Станюта покажет четыре упражнения для того, чтобы прийти в тонус к Новому году, а повторить их попробует семейная пара известных фотографов Канаплев+Лейдик.

Партнер проекта:



Xiaomi создает инновации, которые каждый день улучшают качество жизни. Xiaomi — лидер продаж в количественном выражении в категориях смартфоны и фитнес-браслеты в РБ за первое полугодие 2020 г. На основе данных «Профешнл Дэйта энд Консалтинг» BRC Group.

Благодарим тренажерный зал GYM24 за помощь в организации съемок.