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«Однажды у меня не открылся глаз». Тренировка от Станюты и фотографов Канаплев+Лейдик
Источник материала: Tut.by
Если вы не расстаетесь со своей половинкой и дома, и на работе, то, возможно, парные тренировки вам тоже придутся по вкусу.
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В очередном выпуске проекта «Подход Станюты», созданном вместе с Xiaomi, известная гимнастка Мелитина Станюта продемонстрирует четыре упражнения для всего тела и...
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