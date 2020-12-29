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Какие курсы доллара и евро установили обменники 29 декабря

29.12.2020 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Евро на торгах 29 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже дешевеет, а доллар — дорожает. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро подорожал на 0,13% — до 3,1518 рубля, доллар упал на 0,04% — до 2,5726 рубля, а российский рубль снизился на 0,01% — до 3,4908 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.18.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,58 рубля (Белорусский народный банк, Банк Дабрабыт).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Франсабанке — 2,575 рубля, БСБ Банке — 2,574 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,2 рубля, а ниже всего — в МТБанке — 3,154 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Белорусском народном банке, Франсабанке — 3,15 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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