|
Лишение прав за сигналы и новые штрафы за скорость: что изменится в КоАП для водителей
Источник материала: Tut.by
В этом году парламент в двух чтениях принял новый Кодекс об административных правонарушениях, а вскоре в телеграм-каналах появился и текст документа. AUTO.TUT.BY посмотрел, как изменится ответственность по «водительским» статьям, после того как документ вступит в силу. К слову, некоторые нормы остались в нем в том виде, в котором они выносились на общественное обсуждение
Более строгое наказание за блокировку дорог…
Уже сейчас за блокировку дорог суды
Кроме того, такой же штраф прописали и для водителей за блокирование транспортных коммуникаций в местах проведения массовых мероприятий или повлекшее создание аварийной обстановки. Кроме штрафа в отношении водителя может быть принято решение о лишении прав от года до двух лет.
… и за подачу сигнала
Еще одна норма, которая изменилась явно под воздействием политической ситуации, касается подачи сигналов. Напомним, с лета водителей часто привлекали к ответственности за то, что они сигналили в поддержку протестующих. Сейчас в КоАП за это предусмотрено предупреждение или штраф до трех базовых (статья 18.14.2 КоАП). Но были случаи, когда применялась более жесткая санкция статьи, предусматривающая больший размер штрафа и лишение прав. Объяснялось это тем, что сигналящие водители создали аварийную обстановку на дороге. Правда, здесь возникали
В новом КоАП этот нюанс предусмотрели: теперь водитель, который нарушает правила пользования звуковыми сигналами в местах проведения массовых мероприятий, может получить штраф до 10 базовых с лишением прав на срок до года или без лишения.
Вырастут максимальные штрафы для лихачей
Размер штрафов в случае, если превышение скорости составляет от 10 до 20 км в час и от 20 до 30 км в час, не изменится. Как и сейчас, в первом случае водитель заплатит за это до 1 базовой величины, во втором — от 1 до 3 базовых.
А вот дальше предлагается новая градация нарушений.
Действующий КоАП предполагает штраф за превышение скорости на 30 км в час и более в размере от 3 до 10 базовых. В новом кодексе такой штраф будет только за превышение скорости от 30 до 40 км в час.
Если же нарушитель превысит скорость на 40 км в час и более, то ему будет грозить штраф от 8 до 12 базовых величин. Здесь стоит сказать, что весной максимальную планку предлагали выше — 15 базовых.
Наказание за «пьяную езду»
Как и анонсировалось ранее, вместе с новым КоАП появится и система градации опьянения для водителей. Напомним, что по нашему законодательству состояние алкогольного опьянения начинается с 0,3 промилле. То есть все, что ниже этой нормы, нарушением не считается.
Сейчас пьяным водителям грозит наказание от 50 до 100 базовых с лишением прав на 3 года. В будущем так будут наказывать, если степень опьянения не превысила 0,8 промилле алкоголя.
Если будет выше 0,8 промилле, то водителям будет грозить штраф в 200 базовых величин и лишение прав на 5 лет.
Что еще ожидать водителям?
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно парламент принял новый Кодекс об административных правонарушениях. AUTO.TUT.BY посмотрел, как изменится ответственность по «водительским» статьям после того,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)