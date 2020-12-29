В Могилеве не ходят троллейбусы – всему виной погода

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. В Могилеве остановлено троллейбусное движение из-за сложных погодных условий, сообщили Sputnik во вторник в диспетчерской службе могилевского филиала "Троллейбусный парк №1".

"Все троллейбусы находятся в депо из-за обледенения линии (электропередачи – Sputnik)", – сказали специалисты.

Для перевозки пассажиров были заказаны дополнительные автобусы в автобусном парке. Когда троллейбусы смогут выйти на линию, специалисты не уточняют.

"Когда мы поедем, не знаем. Как только изменятся погодные условия, водители готовы выехать на линию", – ответили в троллейбусном парке.

По прогнозу погоды, в Могилеве 29 декабря ожидается дождь и гололед. Днем температура воздуха составит около нуля, к вечеру она поднимется до +2 градусов. Возможен небольшой мокрый снег.

Во вторник в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. По востоку страны ожидается гололед. В Минске, предупреждают синоптики, прогнозируется порывистый ветер.