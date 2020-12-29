Фильм о девочке из блокадного Ленинграда увидят во всем мире

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. В "Доме Москвы" в Минске состоялся благотворительный творческий вечер, посвященный кинопроекту о детях блокадного Ленинграда "Осталась одна Таня".

Режиссером короткометражного фильма выступил член Союза кинематографистов Беларуси Антон Бойко. Работа над картиной, в основу которой лег блокадный дневник ленинградской школьницы Тани Савичевой, должна завершиться в ближайшее время.

Открывая мероприятие, режиссер выразил признательность администрации Санкт-Петербурга и лично губернатору города Александру Беглову за помощь в создании фильма.

В ходе вечера состоялась премьера трейлера кинопроекта "Осталась одна Таня". Фильм выйдет на русском языке с субтитрами на английском. Данная работа будет представлена на ведущих международных кинофестивалях стран СНГ, Европы и США.

Дневник Тани Савичевой – это собрание личных записей девочки из блокадного Ленинграда, который в полной мере дает ощутить, что переживали люди в осажденном городе. Сама девочка пережила все тяготы блокады, но подорванное здоровье дало о себе знать, и она умерла в тылу, когда ей было всего 14 лет. Благодаря старшим брату и сестре трагическую историю семьи Савичевых узнали во всем мире, а ее дневник стал одним из трагических символов войны.