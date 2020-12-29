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Караев: Для сохранения государства без минимального насилия невозможно

29.12.2020 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Инспектор по Гродненской области Юрий Караев дал интервью блогеру Алексею Голикову, у которого 23 тысячи подписчиков на YouTube. Экс-министр МВД заявил в интервью, что он не организовывал насилие, а организовывал охрану общественного порядка.

В интервью была затронута и тема соразмерного насилия.

Блогер сказал Караеву, что новозаветное христи анство не провповедует и не приемлет насилие.

На что ему Караев ответил: «Но жизнь такова, что если мы не будем защищать большинство от меньшинства, следуя только тому, что насилие не проповедуется, не пропагандируется и мы должны его отринуть. А мы же военные люди, и какие-то отступления у военных должны быть».

По словам экс-министра МВД, «если помнить только о том, что насилие не приемлется, то тогда все добрые и хорошие должны разоружиться и бесконечно подставлять правую после левой».

Караев считает, что для сохранения государства, общественного порядка без соразмерного, минимального насилие не обойтись.

«Я не организовывал насилие. Я организовывал охрану общественного порядка. Чтобы организовывать насилие, нужно делать определенные шаги, издать приказ о насилии. А я издал приказ об организации охраны общественного порядка», - также заявил в интервью Караев.

 

 
 
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Инспектор по Гродненской области Юрий Караев дал интервью блогеру Алексею Голикову, у которого 23 тысячи подписчиков на YouTube. Экс-министр МВД заявил в интервью, что...
 
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