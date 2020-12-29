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«Табакерку» в Соколе поставили прямо возле поликлиники

29.12.2020 11:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В микрорайоне Сокол «Табакерку» поставили прямо у поликлиники. Недавно похожая ситуация была и в деревне Аксаковщина под Минском. Местные жители возмущены.


Фото: https://t.me/motolkohelp

«Новенькая Табакерка появилась в микрорайоне Сокол, всего в 10 шагах от входа в поликлинику», — сообщили читатели телеграм-канала «МотолькоПомоги».

По фото видно, что табачный киоск поставили на улице Барамзиной, 12а, прямо у поликлиники № 3, которая обслуживает местных жителей. Размещается в здании и аптека.

Несколько дней назад история с «Табакеркой» произошла и в деревне Аксаковщина Минского района. Там табачный киоск также смонтировали вблизи социальных объектов. Местные подсчитали, что от «Табакерки» до яслей-сада — около 100 метров, а до главного корпуса Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации — менее 400.

Установка «Табакерки» в Аксаковщине. Фото: https://petitions.by/

Под коллективным обращениям против установки «Табакерки» подписались более 230 жителей Аксаковщины, а петиция за демонтаж киоска набрала больше 2 тысяч подписей на площадке petitions.by.

Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «Энерго-Оил». Это делается по президентскому указу.

Мингорисполком поставил компании несколько условий. Так, в столице часть киосков должна быть выполнена в более презентабельном дизайне, чем в регионах. К тому же, «Табакерки» в Минске запрещено размещать внутри городского ядра, а также на территориях, прилегающих к магистральным улицам, учреждениям здравоохранения, образования, паркам и скверам. Но поскольку формально этот запрет нигде не закреплен (нет, например, решения Мингорисполкома), то это правило иногда нарушается.

Впрочем, в Минске были примеры, когда в ответ на массовые жалобы людей на «Табакерки» убирали подальше от спорных мест.

О каких-либо ограничениях на установку «Табакерок» рядом с определенными объектами в минском районе ничего не известно.

 
Теги: Минск
 
 
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В микрорайоне Сокол «Табакерку» поставили прямо у поликлиники. Недавно похожая ситуация была и в деревне Аксаковщина под Минском. Местные жители возмущены.
 
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