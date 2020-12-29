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Жители Барановичей: Наша победа близка
Источник материала: Хартия'97
Жители Барановичей: Наша победа близка
Горожане вышли на акцию в поддержку народного блогера Сергея Тихановского.
Cегодня ровно семь месяцев, как нелегитимная власть удерживает в заключении Сергея Тихановского.
Жители Барановичей вышли на акцию в поддержку народного блогера, сообщает телеграм-канал
«Oн смог разбудить наш народ! Жители города Барановичи хотят поддержать Сергея Тихановского и сказать, что наша победа близка. Жыве Беларусь!», — заявили участники акции.
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Горожане вышли на акцию в поддержку народного блогера Сергея Тихановского.
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