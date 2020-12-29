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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему нельзя заряжать телефон до ста процентов В Сети можно увидеть множество фотографий пользователей после взрыва телефона на зарядке.

Когда мобильный остается за зарядке, происходит одновременный заряд и расход энергии, который приводит к нагреву гаджета. На некоторых смартфонах даже предусмотрено уведомление о том, что аккумулятор достаточно заряжен.В Сети можно увидеть множество фотографий пользователей после взрыва телефона на зарядке. Такое происходит, если телефон куплен в некачественном магазине. Известно, что случаи производственного брака случаются крайне редко. Оригинальный телефон взорваться на зарядке не сможет, но использование поддельных проводов способно вывести его из строя.Кстати, современному телефону не нужна и разрядка до нуля. Чаще такой способ пользования наносит больше вреда, чем пользы. Поэтому эксперты советуют поддерживать батарею в диапазоне от 40 до 90 процентов заряда.Также специалисты советуют выключать тяжелые приложения, например, мессенджеры и социальные сети, когда телефон стоит на зарядке. Открытые приложения провоцируют нагревание устройства, так как расходуют много энергии.