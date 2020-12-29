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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Теперь он вынужден принять новую Конституцию и при ней уже не будет нашим Президентом?» Звонок случчанки на прямую линию облисполкома.

Об этом написал. Издание не приводит имени позвонившей случчанки.— Эта страна — моя, и Президент — мой! Довели! Теперь он вынужден принять новую Конституцию и при ней уже не будет нашим Президентом? Что это значит? Мы теряем человека, которого должны не просто просить, а умолять остаться с нами. Наш президент — это достояние страны. Как они посмели на заводе кричать ему «уходи!» Он эти заводы поднял! Этому умному, дальновидному человеку кричали! Почему вы все пропустили этот инцидент? За это нужно наказать! Как можно сказать такое президенту?После секундной паузы гражданка настороженно поинтересовалась:— Или вы со мной не согласны? Может, вы не поддерживаете идеологию нашего Президента?при первой же паузе в монологе женщины ответил, что, безусловно, разделяет и желаетздоровья и сил на будущие годы, чтобы он дольше оставался у власти.