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Беларусь в 2021 году увеличит производство водки

29.12.2020 11:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Беларуси увеличило квоты на производство в 2021 году водки и ликеро-водочных изделий с 10,706 млн. до 10,950 млн. дал.

Большую часть квот (6,664 млн дал) получил концерн "Белгоспищепром", следует из постановления Совмина №764 от 26 декабря 2020 года.

Квота на производство вин фруктово-ягодных натуральных понижена с 4,691 млн. до 4,657 млн. дал. Квота на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества, составит 4,531 млн. дал.

Годовая квота на шампанское и другие игристые вина установлена в объеме 1,9 млн дал, виски – 231 тыс. дал, ром - 31,5 тыс. дал, коньяк - 629 тыс. дал, текилу - 14,5 тыс. дал, кальвадос - 16 тыс. дал.

 
 
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Правительство Беларуси увеличило квоты на производство в 2021 году водки и ликеро-водочных изделий с 10,706 млн. до 10,950 млн. дал.
 
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