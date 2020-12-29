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Итоги 2020-го: 50 убитых журналистов

29.12.2020 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Убитый в декабре Хайме Кастаньо Сакариас стал девятым репортером, застреленным киллером одного из наркокартелей. Мексика поставила печальный рекорд года по количеству убитых журналистов. Всего в мире, по подсчетам организации «Репортеры без границ», погибли 50 журналистов. В абсолютном большинстве случаев речь идёт о гибели в странах, где не ведутся военные действия.




Полин Адес-Мевель, представитель «Репортеров без границ» сообщила Евроньюс: «С прошлого года статистика не поменялась, хотя из-за пандемии в этом году журналисты меньше работали в поле. Тенденция, которая наметилась в предыдущие годы сохранилась в году уходящем. 68% погибших журналистов, то есть более двух третей, были убиты в мирных странах, просто потому что в них сознательно целились. Он публиковали репортажи и расследования, которые не нравились, потому что они распространяли информацию, которая не нравилась некоторым правительствам. За это их сознательно устраняли».

Кроме убийств в 2020 г. журналисты столкнулись со случаями полицейского насилия. Такие случаи стали массовыми в Беларуси.

Напомним, что за решеткой остаются трое наших коллег - Екатерина Борисевич, Екатерина Андреева и Дарья Чульцова.
 
 
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Убитый в декабре Хайме Кастаньо Сакариас стал девятым репортером, застреленным киллером одного из наркокартелей. Мексика поставила печальный рекорд года по...
 
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