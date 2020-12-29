ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилеве встали троллейбусы

29.12.2020 11:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Могилеве 29 декабря из-за погоды не могут ходить троллейбусы

В Могилеве 29 декабря не ходят троллейбусы — контактная линия покрылась коркой льда. В троллейбусном депо TUT.BY сообщили, что из-за погодных условий троллейбусы не смогли выехать из депо.

В Могилеве деревья, машины утром 29 декабря покрылись льдом: идет дождь, температура воздуха — около нуля, ветер сильный, порывистый.

По прогнозу, лишь к вечеру потеплеет до +2°С. Тогда лед и оттает. Ожидается, что только тогда и смогут выйти на линию троллейбусы.

В Могилеве это не должно вызвать сложностей для пассажиров: троллейбусных маршрутов в городе немного, все они дублируются автобусами или маршрутками.
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве 29 декабря из-за погоды не могут ходить троллейбусы
 
Новости дня
Новости разные
 
Серб пытался ввезти в Беларусь 182 килограмма МДМА, амфетамина и метамфетамина стоимостью более $3,5 миллиона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика