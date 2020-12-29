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В Могилеве встали троллейбусы
Источник материала: Партизан
В Могилеве 29 декабря из-за погоды не могут ходить троллейбусы
В Могилеве 29 декабря не ходят троллейбусы — контактная линия покрылась коркой льда. В троллейбусном депо
В Могилеве деревья, машины утром 29 декабря покрылись льдом: идет дождь, температура воздуха — около нуля, ветер сильный, порывистый.
По прогнозу, лишь к вечеру потеплеет до +2°С. Тогда лед и оттает. Ожидается, что только тогда и смогут выйти на линию троллейбусы.
В Могилеве это не должно вызвать сложностей для пассажиров: троллейбусных маршрутов в городе немного, все они дублируются автобусами или маршрутками.
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В Могилеве 29 декабря из-за погоды не могут ходить троллейбусы
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