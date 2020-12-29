Игорь Олиневич: Наступают времена, когда вклад должен делать каждый

Игорь Олиневич с мамой

«Несколько недель я не находил себе места, стараясь решить в голове и сердце тяжелую дилемму. Август разделил время на до и после, глядя на фото арестованных людей в Беларуси, я не знал, что ответить. Сколько зла вылилось, сколько людей, сколько ожиданий и благородных поступков… Все это заставило смотреть вглубь своей души… Бывает, наступают времена, когда вклад должен делать каждый, соответственно своим силам, способностям и духу. А этого у меня много», – слова политзаключенного зачитала в эфиреВалентина Олиневич, его мать.