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«Когда у американцев есть позиция, они могут перевести ее в решение за день». Франак Вячорка – об Акте США по Беларуси

29.12.2020 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Советник Тихановской прокомментировал Акт «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси», подписанный Трампом в составе проекта бюджета.




Сам документ не является постановлением о конкретных действиях, он очерчивает круг полномочий президента США по белорусскому вопросу.

«Акт может быть супероружием, а может быть просто бумажкой, которая лежит в архиве, – поясняет Франак Вячорка, советник Светланы Тихановской по международным делам. – Все зависит от того, насколько новая администрация, новое руководство США будет им пользоваться. Если будет сильная, жесткая позиция по Лукашенко, то из этого акта можно выжать невероятно мощные решения и шаги. В этом акте идет речь не только о санкциях, но и о поддержке белорусских медиа, защите журналистов и активистов, защите белорусской независимости, поддержке репрессированных, бизнеса, рабочих, бастующих. Это значит, что американцы могут более активно помогать. Акт позволяет руководству США быстро принимать разные решения».

Документ могли принять и раньше. Из-за сложных американских выборов дело затянулось на недели, даже на месяцы.

«Но то, что он был принят в этом году, – большое достижение, большая заслуга всех представителей белорусской диаспоры за границей, офиса в Варшаве, Координационного совета, Павла Латушко и офиса Светланы Тихановской. Этот акт мог бы быть и сильнее, но то, что в нем есть, очень помогает и содействует». 

Также этот акт увеличивает присутствие и роль США в регионе, и, в частности, в Беларуси. Вячорка высказывает уверенность, что это сильный инструмент, который точно не придется по душе Лукашенко, но поможет белорусам отстоять свои права.

Мы поинтересовались у Франака Вячорки, почему от США можно ждать большего воздействия на ситуацию в Беларуси, чем от Европы.

«Поскольку в США единое правительство и сильная исполнительная власть, решения принимаются быстро. В Европе много стран, и решения должны приниматься консенсусно. Нужно, чтобы все страны были согласны. Когда у американцев есть какая-то позиция, они могут эту позицию перевести в закон и решение буквально за день. Плюс американские санкции всегда были более болезненными, более сильными и более смелыми в отношении Лукашенко, чем санкции Евросоюза. Ну и, в конце концов, США всегда создают модель, пример для Европы. Если американцы действуют жестко и требовательно, то и европейцы тянутся за ними», – заключает советник Тихановской.
 
 
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Советник Тихановской прокомментировал Акт «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси», подписанный Трампом в составе проекта бюджета.
 
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