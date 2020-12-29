Оранжевый бус бчб-СССР владельцу пока не отдают, хотя четыре протокола он уже получил

Источник материала: Onliner

Возможно, вы замечали на Игуменском тракте в Минске оранжевый бус Mercedes T1: старенький, с транзитными номерами, он мог быть припаркован не по правилам. На борту изображение бчб-флага, а также надпись «СССР», оставленная кем-то. За последние пару месяцев этот автомобиль два раза попадал на штрафстоянку. Он и сейчас там находится: владелец и рад бы забрать машину, но вот беда — не отдают. Мы обещали проследить за судьбой оранжевого буса, рассказываем, что у него нового.

Что вообще произошло. Коротко

ГАИ, официально: «21 декабря около 1:30 был выявлен факт нарушения правил стоянки водителем Mercedes: автомобиль находился в проезде у дома №32 по Игуменскому тракту, на расстоянии ближе 15 метров от перекрестка, чем создавал препятствие для движения других транспортных средств. Сотрудники ОГАИ принудительно отбуксировали (эвакуировали) этот автомобиль на охраняемую стоянку».

Алексей, хозяин буса: «Прежде за парковку не эвакуировали ни разу, так как у нас во дворе все так ставят. А теперь эвакуируют, причем только меня».

Закон гласит: «Помещенное на охраняемую стоянку транспортное средство возвращается его собственнику (владельцу) или уполномоченному им лицу по их первому требованию работником, осуществляющим его охрану. Невозврат транспортного средства в связи с неисполнением постановления о наложении административного взыскания, отказом от оплаты работ (услуг) по принудительной отбуксировке (эвакуации) транспортного средства и его хранению не допускается».

по их первому требованию работником, осуществляющим его охрану. Невозврат транспортного средства в связи с неисполнением постановления о наложении административного взыскания, отказом от оплаты работ (услуг) по принудительной отбуксировке (эвакуации) транспортного средства и его хранению не допускается». Почему же бус до сих пор на штрафстоянке? Алексей: «Сторож мне сказал, что отдать бус не может, так как у него резолюция „без разрешения начальника ГАИ не отдавать“».

ГАИ: «Автомобиль как средство совершения правонарушений в соответствии со ст. 6.8 ПИКоАП признан вещественным доказательством, о чем вынесено соответствующее постановление. На основании ч. 3 ст. 6.9 ПИКоАП вещественное доказательство хранится до вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу или до истечения срока на обжалование постановления по делу».

Машину не отдали, зато вручили четыре протокола

Алексей сообщил корреспонденту Onliner, что предпринял очередную попытку забрать свою машину со штрафстоянки.

— Прямо у ворот стоянки сторож, узнав, за какой машиной я пришел, с ходу заявил, что ничего отдавать мне не будет, пока начальник ГАИ не даст добро. Я приводил свои аргументы: если машина под арестом, она должна находиться на стоянке РОВД, а не на платной штрафстоянке, а коли уж она находится на штрафстоянке, то согласно постановлению Совета министров №986 мне обязаны ее отдать по первому требованию. Но сторож сказал, что знать ничего не знает и отдавать автомобиль не собирается, — рассказал наш читатель.

Тогда автовладелец позвонил на линию 102 и попросил прислать экипаж ГАИ.

— Спустя примерно 30 минут прибыл экипаж. В процессе беседы с сотрудниками я получил четыре протокола (за парковку, техосмотр, транзитные номера и изображение, похожее на флаг), — отметил Алексей.

Что за протоколы получил автовладелец?

Итак, по крайней мере три протокола хорошо знакомы некоторым водителям.

Два из них по ч. 5 ст. 18.12 Кодекса об административных правонарушениях — «Управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке».

У буса действительно есть вопросы с регистрацией (транзитные номера), и в отношении него не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении (не пройден техосмотр). Предусмотренная ответственность — предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин. Выходит, нужно умножать на два.

Алексей упомянул о протоколе за изображение, похожее на флаг. Водитель пояснил, что речь о ч. 3 ст. 18.12 КоАП — «Управление транспортным средством, имеющим неисправности, за исключением неисправностей, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, либо с несоблюдением условий, при наличии которых правилами дорожного движения запрещено его участие в дорожном движении». Влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одной базовой величины.





Ну и нарушение п. 143.4 ПДД: «Остановка и стоянка транспортных средств запрещаются на перекрестках и ближе 15 метров от края пересекаемой проезжей части дороги». Ответственность наступает по ч. 3 ст. 18.22 КоАП, наказание — 5 базовых величин.

В движении или нет?

Водитель, к слову, пытался спорить.

— Я указал на то, что транспортное средство находилось не в движении, а стояло. Но сотрудники сослались на протокол опроса (который они сами заполнили, а я сдуру подписал), где было указано, что 20 декабря я управлял автомобилем и запарковал его на въезде во двор (то есть он находился в движении, с моих же слов), — утверждает собеседник.





Что дальше?

Машину Алексею так и не вернули.

— Инспекторы звонили, как я понимаю, начальнику ГАИ района. Я получил отказ в возврате авто, так как, с их слов, он арестован. Но опять же, с постановлением об аресте я не ознакомлен, оно мне предъявлено не было. Также я получил повестку 31 декабря явиться к начальнику ГАИ Ленинского района. Что ж, продолжение следует... — подытожил владелец оранжевого буса.

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