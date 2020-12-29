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Оранжевый бус бчб-СССР владельцу пока не отдают, хотя четыре протокола он уже получил
Источник материала: Onliner
Возможно, вы замечали на Игуменском тракте в Минске оранжевый бус Mercedes T1: старенький, с транзитными номерами, он мог быть припаркован не по правилам. На борту изображение бчб-флага, а также надпись «СССР», оставленная кем-то. За последние пару месяцев этот автомобиль два раза попадал на штрафстоянку. Он и сейчас там находится: владелец и рад бы забрать машину, но вот беда — не отдают. Мы обещали проследить за судьбой оранжевого буса, рассказываем, что у него нового.
Что вообще произошло. Коротко
Машину не отдали, зато вручили четыре протокола
Алексей сообщил корреспонденту Onliner, что предпринял очередную попытку забрать свою машину со штрафстоянки.
— Прямо у ворот стоянки сторож, узнав, за какой машиной я пришел, с ходу заявил, что ничего отдавать мне не будет, пока начальник ГАИ не даст добро. Я приводил свои аргументы: если машина под арестом, она должна находиться на стоянке РОВД, а не на платной штрафстоянке, а коли уж она находится на штрафстоянке, то согласно постановлению Совета министров №986 мне обязаны ее отдать по первому требованию. Но сторож сказал, что знать ничего не знает и отдавать автомобиль не собирается, — рассказал наш читатель.
Тогда автовладелец позвонил на линию 102 и попросил прислать экипаж ГАИ.
— Спустя примерно 30 минут прибыл экипаж. В процессе беседы с сотрудниками я получил четыре протокола (за парковку, техосмотр, транзитные номера и изображение, похожее на флаг), — отметил Алексей.
Что за протоколы получил автовладелец?
Итак, по крайней мере три протокола хорошо знакомы некоторым водителям.
Два из них по ч. 5 ст. 18.12 Кодекса об административных правонарушениях — «Управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке».
У буса действительно есть вопросы с регистрацией (транзитные номера), и в отношении него не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении (не пройден техосмотр). Предусмотренная ответственность — предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин. Выходит, нужно умножать на два.
Алексей упомянул о протоколе за изображение, похожее на флаг. Водитель пояснил, что речь о ч. 3 ст. 18.12 КоАП — «Управление транспортным средством, имеющим неисправности, за исключением неисправностей, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, либо с несоблюдением условий, при наличии которых правилами дорожного движения запрещено его участие в дорожном движении». Влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одной базовой величины.
Ну и нарушение п. 143.4 ПДД: «Остановка и стоянка транспортных средств запрещаются на перекрестках и ближе 15 метров от края пересекаемой проезжей части дороги». Ответственность наступает по ч. 3 ст. 18.22 КоАП, наказание — 5 базовых величин.
В движении или нет?
Водитель, к слову, пытался спорить.
— Я указал на то, что транспортное средство находилось не в движении, а стояло. Но сотрудники сослались на протокол опроса (который они сами заполнили, а я сдуру подписал), где было указано, что 20 декабря я управлял автомобилем и запарковал его на въезде во двор (то есть он находился в движении, с моих же слов), — утверждает собеседник.
Что дальше?
Машину Алексею так и не вернули.
— Инспекторы звонили, как я понимаю, начальнику ГАИ района. Я получил отказ в возврате авто, так как, с их слов, он арестован. Но опять же, с постановлением об аресте я не ознакомлен, оно мне предъявлено не было. Также я получил повестку 31 декабря явиться к начальнику ГАИ Ленинского района. Что ж, продолжение следует... — подытожил владелец оранжевого буса.
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Возможно, вы замечали на Игуменском тракте в Минске оранжевый бус Mercedes T1: старенький, с транзитными номерами, он мог быть припаркован не по правилам. На...
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