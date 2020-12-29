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Серб пытался ввезти в Беларусь 182 килограмма МДМА, амфетамина и метамфетамина стоимостью более $3,5 миллиона

29.12.2020 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Грузовик MAN ехал из Сербии, белорусско-польскую границу пересекал в пункте пропуска «Козловичи». Управлял автомобилем 42-летний серб. Водитель автопоезда предоставил к таможенному оформлению документы на ввоз партии промышленного оборудования. По решению таможенников и пограничников грузовик направили на осмотр с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. Выяснилось, что в грузовом отсеке есть довложения. Из перемещаемого промышленного вентилятора извлечено 89 пакетов с таблетками и порошком, а также два полимерных мешка с веществом светло-коричневого цвета. Служебная собака своей реакцией указала на возможное наличие запрещенных веществ.

Выяснилось, вещества являются особо опасными психотропами трех видов: МДМА, амфетамином и метамфетамином. Их общий вес составляет почти 182 кг: такого количества хватило бы более чем на 600 тыс. доз. А общая стоимость партии на черном рынке достигает более $3,5 млн.

Серб пытался ввезти в Беларусь 182 килограмма МДМА, амфетамина и метамфетамина стоимостью более ,5 миллиона
Серб пытался ввезти в Беларусь 182 килограмма МДМА, амфетамина и метамфетамина стоимостью более ,5 миллиона
Серб пытался ввезти в Беларусь 182 килограмма МДМА, амфетамина и метамфетамина стоимостью более ,5 миллиона
Серб пытался ввезти в Беларусь 182 килограмма МДМА, амфетамина и метамфетамина стоимостью более ,5 миллиона

Брестская таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 («Незаконное перемещение через таможенную границу наркотиков, психотропов либо их прекурсоров или аналогов») УК. Гражданин Сербии заключен под стражу.

Таможенные органы во взаимодействии с наркоконтролем МВД проводят дальнейшие оперативные мероприятия.

 
 
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Грузовик MAN ехал из Сербии, белорусско-польскую границу пересекал в пункте пропуска «Козловичи». Управлял автомобилем 42-летний серб. Водитель автопоезда...
 
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