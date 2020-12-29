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В Минске маршрутка сбила пешехода, выехала на встречку и врезалась в Honda
Источник материала: Tut.by
Пешеход получил травмы в аварии, которая произошла утром 29 декабря в Минске,
По информации инспекторов, 50-летний водитель маршрутного такси Mercedes двигался по улице Купревича со стороны МКАД в направлении улицы Руссиянова. Вблизи дома № 50 по улице Руссиянова он сбил 48-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. После наезда маршрутка выехала на полосу встречного движения и врезалась в Honda.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Транспортные средства получили механические повреждения.
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В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.
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