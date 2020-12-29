Гуманно и не очень. Изучили самые эффективные способы избавиться от крыс и мышей в доме

Источник материала: Tut.by

От владельцев частных домов часто можно услышать истории, как их достала неуловимая крыса, которая поселилась где-то в конструкциях дома и сама выселяться не желает. В ход идут мышеловки, капканы, отравы, но грызун хитер, умен и ловок. И все же способы избавиться от нежелательного соседа есть. В этой статье мы расскажем о наиболее эффективных методах борьбы с грызунами.

Последний завтрак

Самый очевидный способ избавления от грызунов — отрава. В любом хозяйственном магазине можно найти огромный ассортимент ядов, которые, по заверениям производителей, эффективно избавят дом от крыс и мышей. Одни содержат антикоагулянты и вызывают у зверька внутреннее кровотечение, другие приводят к почечной или печеночной недостаточности. Какие-то убивают после одного приема, каким-то нужно несколько недель. Словом, вариантов немало, и это домовладельцу решать, какой выбрать. Но прежде чем разбрасывать по дому смертельные приманки, стоит помнить об одном важном моменте — отравленный зверек не побежит умирать на улицу. Наоборот, заберется в самый укромный и безопасный угол. Ну, а дальше понятно — мертвая крыса еще будет долго напоминать о себе — не шумом, а запахом разложения где-нибудь под полом, в перекрытиях, каркасных стенах.



Фото: hlebopechka.ru

Отрава опасна не только для грызунов, но и для домашних животных: кошек, собак, хомяков и так далее. Если в доме маленькие дети, то яды вовсе не вариант — мало ли куда они могут залезть и заинтересоваться отравленной приманкой.

Если говорить конкретно про крыс, то всю популяцию разом отравить может и не получиться. Зверек не глуп, и, понаблюдав за гибнущими сородичами, может сообразить, что еда отравлена, и больше к приманке не притронется.

Липкая ловушка

Есть специальные клеевые пластины, которые раскладываются в местах обитания грызунов. Работает это просто и эффективно — как только мышь попадает на клей, она обречена. Остается только свернуть ловушку с «вляпавшимся» зверьком и выбросить. Есть также клей в тюбиках, и ловушку можно сделать самостоятельно, нанеся его на картонку. Важный момент — для уничтожения мышей используют подложку размером не менее 15×15 см; ширина клеевой полосы 3−4 см, между полосами должно быть расстояние в 3−4 см. В центре подложки помещают пищевую приманку (поджаренный на растительном масле хлеб, колбасу, сыр, сало).

Те, кто уже работал с клеем, настоятельно рекомендуют не прикасаться к нему руками — это исключительно прилипчивая субстанция, отмыть которую можно разве что бензином или растворителем. Один наш читатель рассказывал, как его младший сын обнаружил бумажку с клеем в кладовке и, как говорится, влип. Отмывали его потом долго. Повезло, что он не успел размазать клей со слезами по лицу.





И еще. Если речь идет о поимке крысы таким способом, то картонку с клеем желательно закрепить к основанию. Крыса крупнее и сильнее какой-нибудь полевки и может побежать в нору вместе с бумажкой, вымазывая клеем все на своем пути. Подложка должна быть устойчивой, плотной, размером 25×20 см; ширина клеевой полосы 4−6 см, между полосами 4−6 см.

Для легкого и полного извлечения клея из тубы, а также легкого и равномерного его распределения по подложке перед использованием тубу с закрытым колпачком необходимо поместить в горячую воду (t 55−60 °С) примерно на 5 минут. Свойства клея при этом не изменяются даже при многократном повторении этой операции. При остывании клей на подложке полностью восстанавливает свои ловчие качества.

В общем, средство работает, просто нужно знать нюансы. Стоимость таких средств небольшая — тюбик стоит 5−7 рублей.

Мышеловки

Пружинные механизмы известны с давних времен. Действуют эффективно и убийственно. С их помощью можно изловить хоть целую армию мышей — успевай только наживку менять. Если речь идет об охоте на крыс, то стоит помнить, что они способны к обучению и если в доме проживает большая популяция, то опасность мышеловки они поймут раньше, чем все закончится.





Впрочем, если крысы появились в доме недавно и еще не успели размножиться, мышеловки должны помочь. Существует много разновидностей этих устройств, но бывалые советуют не покупать самые дешевые — тонкая дощечка и хлипкая пружинка, прикрепленная чуть ли не скрепкой. Такие прослужат недолго.

К слову, металлические мышеловки стоят в среднем 3−5 рублей.





Еще одна вариация на тему — металлическая клетка-ловушка. Вреда она грызуну не приносит и после поимки его можно будет отпустить где-нибудь подальше от дома.





В Сети можно найти и электромышеловки. Это такой прибор в виде ящика с входами-туннелями. По замыслу производителя, мышь должна обязательно полюбопытствовать, что же в этих норках и залезть внутрь прибора. Там-то ее и встретят смертельным разрядом тока. В описании говорится, что мышеловка оснащена световой индикацией работы — красная лампочка — прибор готов к работе, синяя — грызун в туннеле, зеленая — грызун убит.





Но отзывов об устройстве крайне мало, чтобы говорить об эффективности. Цена вопроса — от 140 рублей.

Заведите кота

Коты в доме могут выполнять не только декоративную функцию. Говорят, что самые эффективные и результативные враги грызунов — это суровые «дворяне» с помойки и не балованные квартирной жизнью дачные кошки. Уж они-то быстро разберутся со всем, что ползает, бегает, летает не только в доме, но и на участке.



Фото: aroundpet.ru

Натуральные репелленты

Это средства нелетального действия. Их смысл заключается в том, чтобы заставить грызунов по собственной воле покинуть дом. То есть вам необходимо создать для них некомфортные условия. Как сообщает издание zaggo.ru, в этом помогут репелленты, которые выпускают в виде гранул, спреев, саше. Активными компонентами для них обычно служат эфирные масла (например, перечной мяты или эвкалипта), а также чеснок, касторка, кизельгур. Считается, что резкие запахи раздражают чувствительные носы грызунов и они в панике бегут из дома. На практике же мы не нашли достоверных историй (кроме заверений производителей), что это так на самом деле эффективно работает. Впрочем, можно попробовать — а вдруг?

Ультразвуковой отпугиватель

Бороться с крысами и прочими грызунами можно и с помощью ультразвукового отпугивателя. Это небольшой прибор, испускающий ультразвук, неслышимый человеческим ухом. В теории грызун звук слышит и делает выводы — пора менять место жительства. Причем в описании некоторых устройств «отъезд» описывается довольно подробно и красочно — тонкий звук, «скачущий» каждые несколько минут, пугает крыс и сбивает с толку. Они начинают в панике метаться по помещению, пытаясь найти выход, и может показаться, что вредителей стало больше. Но это временно. Через пару недель они покинут дом.

Пугая и раздражая диких крыс, ультразвуковой отпугиватель точно так же действует на хомячков, морских свинок, декоративных мышей и прочих «легальных» грызунов, живущих в доме. О них нужно позаботиться заранее, поместив в безопасное место.

Отпугиватели питаются от розетки, безопасны для людей, собак и кошек. Их можно использовать практически где угодно.

Существует множество разновидностей отпугивателей, рассчитанных на помещения разных размеров. Для загородного дома подойдет устройство с охватом порядка 200 м². Стоимость такого прибора составляет в среднем 1500−2500 руб.





Ультразвуковой отпугиватель был бы идеальным средством борьбы с крысами, если бы не несколько «но». Так как мягкие материалы поглощают звук, мягкая мебель, ковры, шторы и прочее будут снижать эффективность прибора. Так что на время обработки хотя бы часть из этих предметов желательно вынести из помещения.

Стоит также отметить, что отзывы об эффективности этих устройств есть разные — от «помогло» до «бесполезная трата денег». Кроме того, некоторые пишут о том, что звуки, издаваемые отпугивателями, не такие уж и неслышимые для человека. Опытные домовладельцы рекомендуют устанавливать эти устройства вне дома и включать его осенью — до того как мыши решат перебраться с улицы в тепло.



Фото: exeza.ru

Стоимость этих устройств — от 14 рублей за самые маломощные пищалки, и от 80 — за более мощные, с несколькими режимами работы.

Если грызуны не покинули дом спустя 2−3 недели, придется отказаться от воздействия ультразвуком и использовать методы, описанные выше.