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Жуковский покинул «Ислочь». Он может стать новым главным тренером БАТЭ

29.12.2020 11:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виталий Жуковский покидает должность главного тренера футбольного клуба «Ислочь».


Фото: «Ислочь»

Специалист возглавлял «волков» с 2010 года. После прихода Виталия Жуковского футбольный клуб из Минского района проделал большой путь от любительского до профессионального уровня.

Под его руководством «Ислочь» становилась бронзовым призером второй лиги (2012) и Кубка регионов УЕФА (2013), а также чемпионом первой лиги (2015). На протяжении последних пяти лет «Ислочь» выступала в Высшей лиге, в которой добилась немало громких побед над более серьезными командами, а в 2019 году Жуковский привел клуб к пятому месту в чемпионате и полуфиналу Кубка Беларуси.

По информации телекомментатора Владислава Татура, Виталий Жуковский станет новым главным тренером БАТЭ.

 
 
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Виталий Жуковский покидает должность главного тренера футбольного клуба «Ислочь».
 
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