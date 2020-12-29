Жуковский покинул «Ислочь». Он может стать новым главным тренером БАТЭ

Источник материала: Tut.by

Виталий Жуковский покидает должность главного тренера футбольного клуба «Ислочь».



Фото: «Ислочь»

Специалист возглавлял «волков» с 2010 года. После прихода Виталия Жуковского футбольный клуб из Минского района проделал большой путь от любительского до профессионального уровня.

Под его руководством «Ислочь» становилась бронзовым призером второй лиги (2012) и Кубка регионов УЕФА (2013), а также чемпионом первой лиги (2015). На протяжении последних пяти лет «Ислочь» выступала в Высшей лиге, в которой добилась немало громких побед над более серьезными командами, а в 2019 году Жуковский привел клуб к пятому месту в чемпионате и полуфиналу Кубка Беларуси.

По информации телекомментатора Владислава Татура , Виталий Жуковский станет новым главным тренером БАТЭ.