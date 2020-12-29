Источник материала: UDF



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 75-летнего пенсионера из Новополоцка оштрафовали по 23.34 уже почти на тысячу долларов В своем городе Анатолий Кулик — человек-легенда.

Как сообщили близкие, накануне ему дали штраф в 50 базовых (1350 рублей) за участие в несанкционированных акциях. В отношении пенсионера составили четыре протокола.Ранее Анатолий Кулик получил 25 базовых (675 рублей) по статье 23.34 КоАП. Таким образом, всего у него уже штрафов на 75 базовых (2025 рублей).В своем городе Анатолий Кулик — человек-легенда. На мирные протесты он — тогда инженер завода «Полимир» — начал ходить с 1988 года, когда в Новополоцке, который называли «вторым Чернобылем», зародилось экологическое движение: люди требовали на пикетах, чтобы в городе был чистый воздух и вода. Затем инженера дважды избирали депутатом от БНФ в горсовет Новополоцка. После событий августа 2020 года Анатолий Кулик ходит по городу в соломенной шляпе с бело-красно-белой лентой и БЧБ-флагом.