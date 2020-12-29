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Борис Желиба

«А кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами? Поэтому надо раз и навсегда выработать механизм сдерживания по всем направлениям и параметрам. А то получается, что крестьян мы сдерживаем (в основном это вопрос продовольствия и одежды), а всем остальным – вольница».

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дорегулируемся? Главное – справиться с политическим кризисом.

Инфляция в нашей стране вновь галопирует. Дорожает практически все – от водки и жилищно-коммунальных услуг до лекарств. К декабрю рост потребительских цен в годовом измерении раскрутился до 6,6 процента. Такой высокой инфляции в Беларуси не было 45 месяцев, с февраля 2017 года.Но, как поется в песне, то ли еще будет! Премьерпредлагал «считать любую однозначную цифру (то есть инфляцию меньше 10 процентов) неплохим результатом». Не до жиру, значит. Главное – справиться с политическим кризисом. Чтобы снять социальную напряженность, власти задумали в сдерживании цен вновь на полную включить административные методы. Для этого у них есть Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).В предыдущие годы ценовой контроль в стране ослаблялся по мере замедления инфляционных процессов. Министерство могло вводить временный (до 90 дней) контроль над ценами на социально значимые товары. Скажем, в конце марта коммерческому бизнесу было предписано не повышать цены более чем на 0,5 процента в месяц. Но иногда регулируемые цены росли быстрее рыночных. Так, с 1 января помимо стандартных индексаций на инфляцию ожидается дополнительный рост цен на лекарства, медицинские изделия и другие «льготные» товары.По информации Республиканского союза промышленников и предпринимателей и Белорусской научно промышленной ассоциации, власти одобрили поправки, согласно которым с 1 января отменяется льгота по НДС на лекарства и медицинские изделия и пересмотрен перечень льготируемых товаров. Естественно, полная ставка НДС поднимет цену товаров. Вырастут акцизы в ценах на табачные изделия, повышается ставка земельного налога для торговых центров, вводится сбор за пересечение легковыми транспортными средствами границы Беларуси и много еще чего.Белорусский бизнес, учитывая, что рубль с начала года девальвировался к доллару не менее чем на 20 процентов, будет встречать в штыки административное ценообразование. Всякие директивные ограничения цен, как известно, снижают прибыль производителей и торговых организаций. Прибыль, которая является главным источником их развития. А иногда эти ограничения вообще вгоняют предприятия в убытки. Так вот, есть информация, что госорганы готовят решение о расширении перечня социально значимых товаров, цены на которые, понятно, регулируются антимонопольным министерством. Обсуждается одно из предложений расширить этот перечень, состоящий обычно из продовольственных позиций, за счет популярных промышленных товаров. Идею поддержал А.Лукашенко, произнеся:Как показывает предыдущая практика ограничения цен, расширение круга социально-значимых товаров – верный признак обеднения населения. Кроме того, в регулятивном пылу можно добраться и до круга других подакцизных товаров, в котором сегодня алкогольные и табачные изделия, моторное топливо. Например, добавить акциз в цены на ювелирные изделия, меха, черную и красную икру и даже на автомобили. Все это когда-то мы проходили в «лихие девяностые». Административное регулирование цен ведет в конечном счете к тотальному дефициту товаров, который хорошо известен старшему поколению по временам советской экономики, когда люди спрашивали друг у друга не где купил, а где достал?Когда разоряются производители, закрывается бизнес, ограничивается конкуренция, растут налоги и вводятся новые платежи – все это ложится на издержки и увеличивает цены. Государство должно регулировать цены на продукцию и услуги предприятий монополистов, раз оно допускает эту монополию. Если оно желает поддержать малоимущее население, то на это есть адресные выплаты людям, которые сами решат, на что их тратить. Но, судя по всему, в будущем году в сфере ценового контроля вместо либерализации стоит ожидать только ужесточения. Белорусский бизнес из-за неразрешенности политического кризиса и так находится в подвешенном состоянии. Поэтому попытки государства повсеместно регулировать цены станут дополнительным препятствием для развития экономики и будут отбрасывать ее назад.