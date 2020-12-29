Джордж Мартин назвал любимый сериал 2020 года

Источник материала: Tut.by

Автор цикла фэнтези-романов «Песнь льда и пламени», по которому сняли популярную «Игру престолов», Джордж Мартин рассказал, какой сериал в 2020 году ему запомнился больше всего. Речь о мини-сериале «Ход королевы». Об этом он написал в своем блоге.



Фото с сайта commons.wikimedia.org

По мнению Мартина, нам всем нужны хорошие книги, чтобы читать, и хорошие шоу, чтобы смотреть.

— Мы не можем ходить в кино или в театр, пока длится пандемия (если мы в здравом уме), но у нас все еще есть телевидение с большим выбором, чем когда-либо прежде. Хотите посмотреть что-нибудь интересное? Тогда позвольте мне порекомендовать вам «Ход королевы», если вы еще этого не сделали. Это экранизация романа Уолтера Тевиса о шахматном вундеркинде 1960−70-х годов. Очень точная адаптация (ура!) очень сильного романа (ура!), красиво написанная, сыгранная и поставленная. Думаю, вам всем это понравится. Если есть хоть какая-то справедливость, сериал должен побороться за награды.

Он также добавил, что сериал ему очень понравился в том числе потому, что шахматы были важной частью его жизни в старшей школе, в колледже и особенно в годы после колледжа, в начале 1970-х.