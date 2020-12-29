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Под Лепелем Mazda съехала в кювет и перевернулась. Пострадал пассажир
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло около 16 часов 28 декабря на трассе Лепель — Полоцк — граница России,
32-летний водитель Mazda не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу. Пострадал пассажир.
28 декабря в Беларуси была
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ДТП произошло около 16 часов 28 декабря на трассе Лепель - Полоцк - граница России.
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