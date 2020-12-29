Под Лепелем Mazda съехала в кювет и перевернулась. Пострадал пассажир

Источник материала: Tut.by

ДТП произошло около 16 часов 28 декабря на трассе Лепель — Полоцк — граница России, сообщает ГАИ региона.





32-летний водитель Mazda не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу. Пострадал пассажир.

28 декабря в Беларуси была гололедица , такая же ситуация и во вторник, 29 декабря.