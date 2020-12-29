Транспортный коллапс в Гомеле

Сильные новости сообщают об остановке общественного транспорта на Белицком мосту, а в самой Новобелице пробка из троллейбусов растянулась от кинотеатра Мир до остановки «Кристалл». сообщают об остановке общественного транспорта на Белицком мосту, а в самой Новобелице пробка из троллейбусов растянулась от кинотеатра Мир до остановки «Кристалл».





По Речицкому проспекту утром стояло 10 троллейбусов, очереди из троллейбусов были и по улице Малайчука.





В диспетчерской ГЭТ подтвердили, что все троллейбусные маршруты в городе, (кроме Т-24) остановлены из-за обледенения контактной сети, сообщает «Чат конструктивных изменений».



